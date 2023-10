Heidi Klum: Schon wieder Sorgen um ihren Tom! Kein Arzt kann ihm helfen

Denn für einen Mann in Toms jungem Alter ist die Serie von Krankheiten schon ungewöhnlich! Zum Beispiel die Sache mit den unerklärlichen Cluster-Kopfschmerzen. Die verfolgten den Musiker wochenlang – und verschwanden dann plötzlich. Oder die Schmerzen im Schultergelenk. Sie begannen, als Tom sich vor drei Jahren in den Flitterwochen auf Capri verletzte. Seitdem plagen sie ihn immer wieder. Aber er hat nie wirklich etwas dagegen unternommen... Könnte Tom ein Hypochonder sein? Warnsignale dafür sind große Angst vor Krankheiten und eine verstärkte Wahrnehmung körperlicher Signale. Also Dinge, die – zumindest von außen betrachtet – auf ihn zutreffen.

Sein Verhalten könnte aber auch eine ganz andere Ursache haben. Was wäre, wenn dass Tom mit seinen Wehwehchen übertreibt, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen? Aber dann wäre das etwas, was nur Heidi heilen kann. Mit viel Zuwendung und Liebe...