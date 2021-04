Heidi Klum: Shitstorm für die "GNTM"-Chefin

Die Zuschauer können die Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehen. Schließlich bekamen bisher auch andere Kandidatinnen keinen Job. Außerdem heimste Elisa in den letzten Wochen ein Lob nach dem nächsten von Heidi ein. "Elisa war eine der Besten in der Show! Schade. Echt unverdient", schimpft ein Fan. Ein anderer schreibt enttäuscht: "Absolut nicht nachvollziehbar! Was war denn mit Luca? Sie hat gar nichts gemacht die Woche und davor war sie auch nie stark. Und Elisa, die sich so gebessert und Job-Einladungen hatte, fliegt?" Einige User kündigen sogar an, die Sendung ab jetzt nicht mehr einzuschalten. Ohje, mit so viel Gegenwind hätte Heidi sicherlich nicht gerechnet...