Heidi Klum: Sie teilt seltenes Foto mit Sohn Henry

Via "Instagram" hat Heidi nämlich nun für ihre Fans einen ganz besonderen Schnappschuss aus ihrem Familienalbum parat! So teilt die Modelmama nämlich zum 17ten Geburtstag von Sohn Henry ein Foto, welches ihren Sprössling in Kindertagen zeigt! Nicht nur für Henry eine ganz besondere Ehrentags-Überraschung! Auch die Fans der Modelmama werden bei so einem Beitrag mit Seltenheitswert vollkommen aus dem Häuschen sein. Ob Heidi in der nächste Zeit wohl noch mehr Schnappschüsse dieser Art mit ihrer Community teilen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!