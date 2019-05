Heidi Klum: Sie zeigt ihre Kinder in der Öffentlichkeit!

liebt ihre vier Kinder über alles. Leni, Lou, Henry und Johan sind sogar extra nach Deutschland geflogen, um ihre Mama beim großen "GNTM"-Finale in Düsseldorf zu unterstützen. Doch damit nicht genug! Nach einem langen Sightseeing-Tag in Berlin ging's für die Kids aufs Konzert von ihrem Stiefvater in spe .

Heidis Kinder standen auf der Tokio Hotel-Bühne

"Erstes -Konzert in Berlin mit Henry, Johan, Leni und Lou", freute sich Heidi auf - und veröffentlichte einen kurzen Clip, in dem ihre Kinder von hinten zu sehen sind. Doch die Konzertbesucher bekamen deutlich mehr zu Gesicht! Denn statt ihre Kinder in der letzten Reihe zu verstecken, schickte sie sie sogar zu Tom, Bill und Co. auf die Bühne. Dass auf einmal alle Augen auf die Kinder gerichtet waren, schien die Modelmama nicht zu stören. Für Heidi eher untypisch. Denn normalerweise hält sie ihren Nachwuchs komplett aus der Öffentlichkeit raus, zeigt nie ihre Gesichter. Vielleicht hat sie ihre Meinung ja mittlerweile wieder geändert…