Heidi Klum: Tochter Leni zerbricht am Druck!

So etwas hört kein ehrgeiziges junges Mädchen gern! Tatsächlich zeigen die ungewohnte Öffentlichkeit und knallharte Kritik bereits nach kurzer Zeit alarmierende Wirkung. Statt in sexy Outfits fröhlich in die Kameras zu strahlen wie noch Anfang Dezember, versteckt Leni sich mittlerweile in weiten Schlabber-Klamotten, futtert Frust-Chips und zeigt auf Instagram offen ihre Stress-Pickel, ein absolutes No-Go für Models. Sehnt sie sich etwa schon jetzt zurück zu den sorglosen Tagen ohne Medienrummel? Gut möglich. Doch dieser Zug ist abgefahren. Mama Heidi schleppte Leni vorige Woche sogar zu ihrem Lieblingsfotografen John Rankin (54), und der ist bekannt dafür, dass er nicht gerade zimperlich mit Models umgeht. Der Druck auf Leni dürfte also weiter steigen, und wenn sie sich noch so tief im Jogginganzug verkriecht…