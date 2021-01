Heidi Klum & Tom Kaulitz nach wilden Gerüchten: Jetzt macht es Heidi offiziell!

Nachdem in den letzten Wochen schon immer wieder darüber spekuliert wurde, ob Heidi auch in diesem Jahr Tom und Bill zurück ins "GNTM"-Boot holt, macht es die Modelmama nun via "Instagram" offiziell! So postet sie: "Noch 20 Mal schlafen, bis zur ersten Folge GNTM! Aber so lange könnt ihr schon mal unseren neuen Staffel-Song hören. White Lies von Tokio Hotel!" Wow! Was für wundervolle Neuigkeiten! Scheinbar wollen Heidi, Tom und Bill erneut eine Erfolgsgeschichte schreiben...