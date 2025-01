Heidi Klum & Tom Kaulitz: Das Glück bröckelt - Wie lange macht er das noch mit?

Auch nach fast sechs Ehenjahren bekommt Heidi nicht genug von ihrem Tom. "Ich könnte mir keinen Besseren wünschen", schwärmt sie in den höchsten Tönen von ihm – und zeigt das auch immer wieder. Sei es durch private Schnappschüsse, die sie in den sozialen Medien mit ihren Followern teilt, intimste Details, die sie in Interviews ausplaudert oder durch ihre Liebesshow in der Öffentlichkeit.

Doch während Heidi ihren Geltungsdrang durch den Medienrummel um ihre Person bekommt, will Tom einfach nur eins: seine Ruhe! Beim Spaziergang in New York sieht man den Tokio Hotel-Gitarristen deshalb immer wieder mies gelaunt an der Seite seiner Frau. "Ich wurde diese Woche wieder von Paparazzi fotografiert", ist er genervt.