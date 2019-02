Heidi Klum & Tom Kaulitz: Dunkle Wolken über ihrem Liebesglück!

Reddit this

Es hätte alles so schön sein können! Amors Pfeil hatte mitten ins Herz getroffen. Unterm Weihnachtsbaum machte ihr junger Geliebter ihr einen Heiratsantag - und es gab sogar schon Gerüchte um eine spektakuläre Blitz-Hochzeit mitten im Karneval in ihrer deutschen Heimat Köln. Doch jetzt ziehen dunkle Wolken auf...

Der Grund dafür ist Toms anhänglicher Zwillingsbruder Bill. Heidis Schwager in spe wird durch seine Dauerpräsenz immer mehr zur Belastung für die beiden Turteltäubchen! Gern ist der gebürtige Magdeburger mit am Start, wenn die beiden einen Ausflug nach Disneyland machen. Beim Kindergeburtstag von Heidis Sohn Johan rutschte er zusammen mit allen die Hüpfburg runter. Er verbrachte den amerikanischen Feiertag "Thanksgiving" mit dem Paar und war auch im Kurzurlaub in Mexiko dabei. Beobachter sprechen schon von einer Ehe zu dritt.

Wie lange macht Heidi Klum das noch mit?

"Ich liebe Heidi! Wir sind alle eine große Familie und unzertrennlich", erklärt der smarte " "-Sänger die besondere Beziehung des ungewöhnlichen Trios. "Tom ist mein Zwillingsbruder. Wir sind ganz nah. Wir verbringen jeden Tag 24 Stunden zusammen, und darum ist das ein geteiltes Glück sozusagen."

Klar haben eineiige Zwillinge eine besonders enge Bindung. Mehr als normale Geschwister denken und fühlen sie durch die gleichen Erbanlagen ähnlich. Aber ob Heidi so viel Nähe recht ist? Noch akzeptiert sie das fünfte Rad am Wagen. Aber was passiert, wenn sie genug davon hat? Sicher verbringt das Model mit seinem Schatz gern mal ein paar romantische Stunden zu zweit, ohne dass sein Schatten gleich um die Ecke biegt.

Stellt sie Tom vor die Wahl?

Irgendwann stellt sie ihren Verlobten vielleicht vor die Wahl. Dann muss er sich zwischen seinem Bruder und Heidi entscheiden. Und Bill? Für ihn wäre es einfacher loszulassen, wenn er nicht allein wäre. Doch der androgyne "Durch den Monsun"-Star ist Single. "Bei mir gibt es keine neue Liebe, leider nicht. Irgendwann bin ich auch mal dran", meint er. Bleibt zu hoffen, dass er bald eine neue Flamme findet!

Etwas Gutes hat es aber doch, dass Bill immer dabei ist. Sollten die schöne Vierfach-Mama und ihr Freund doch noch Nachwuchs erwarten, hätten sie schon einen perfekten Babysitter!