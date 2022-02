Heidi Klum trauert: Ihr Schützling von America's got Talent ist tot

Diese ungebrochene Positivität und Stärke der jungen Frau bewegte nicht nur das Publikum. Auch Heidi Klum war zutiefst berührt. Umso mehr trifft die Modelmama nun die Nachricht, dass Nightbirde den Kampf gegen den Krebs nun verloren hat. Wie am Mittwoch bekannt wurde, starb die mittlerweile 31-Jährige nun an den Folgen ihrer Krankheit. Heidi Klum teilt dazu emotionale Worte in ihrer Instagram Story.

Auch Mitjurorin und "Modern Family"-Star Sofía Vergara nahm der doch plötzliche Tod der "America's Got Talent"-Favoritin mit. Die Schauspielerin wendete sich ebenfalls mit traurigen Worten in ihrer Story zu Wort und schrieb: "Ruhe in Kraft. Wir haben einen hellen Stern verloren, du warst für uns alle eine echte Inspiration. Ich sende ganz viel Liebe an Nightbirdes Freunde und Familie. Sie war etwas Besonderes"

Ruhe in Frieden, Jane Marczewski.