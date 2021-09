Heidi Klum: 25 geheime Fakten über die Model-Mama

Ob es Heidi irgendwann aufs TV-Parkett zieht? Vorbereitet wäre sie auf jeden Fall. In ihrer Freizeit nimmt Mama Klum Tanz-Kurse.

10. Fan-Girl

Der Tokio-Hotel-Song „White Lies“ läuft bei Heidi Klum in Dauerschleife. Immerhin sind Ehemann und Schwager die kreativen Köpfe hinter dem Lied. In der vergangenen Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ war es das Titellied. Zufälle gibt’s...

11. Fiese Fashion

Heidi hat ein Herz für Bösewichte. Ihren finsteren Lieblings-Disney-Figuren wie Maleficent oder der Hexe aus „Schneewitchen“ widmete sie sogar eine Kollektion.

12. Luftsprünge

Ihr Körper ist ihr Kapital. Um sich fit zu halten, hüpft Heidi Klum am liebsten auf dem Trampolin.

13. Halloween

„Halloween ist die beste Zeit des Jahres", verkündet die Mode-Mama jährlich. Dafür wirft sie am liebsten gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz in Schale.

14. Geschichtsträchtiges Gartenornament

Von Gatte Tom Kaulitz, der aus dem Osten der Republik stammt, gab’s als Liebesgabe ein Stück der Berliner Mauer. Heidi Klum stellte es in ihren Garten – als Symbol der Wiedervereinigung.

15. Sündiger Snack

Topmodel Heidi Klum gönnt sich selten Fast Food. Doch wenn, dann sind es Pommes.

16. Ihre längste Beziehung

Heidi Klum und die Männer - darüber könnte man Bücher schreiben! Doch die längste Beziehung hatte das Model mit dem US-Modeberater Tim Gunn. Er ist ihr Arbeits-Ehemann. Sie kennen sich seit 2004.

17. Mutig

Heidi Klum hat zwar Abitur – aber keine Ausbildung. Ihre Lehre zur Modedesignerin in Düsseldorf sagte sie ab, um als Model zu jobben. Das Risiko hat sich definitiv gelohnt!

18. Full House

Als würden ihre Kinder Leni, Henry, Johan und Lou nicht für genug Trubel im Hause Klum sorgen, hat Heidi auch noch drei Vierbeiner im Haus. Zwei Hunde und eine Katze gehören zur Familie dazu.

19. Hundeliebe

Wolfshund Anton ist zwar erst zwei Jahre alt, aber trotzdem schon größer und schwerer als sein berühmtes Frauchen.