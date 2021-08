Heidi Klum: Treffen mit dem Ex! Tom schäumt vor Wut

Es sollte das Highlight ihres Italien-Traumurlaubs werden, doch es gipfelte in einem Drama! Schauplatz: die UNICEF-Gala auf der Insel Capri – ein hochkarätiges Charity-Event im historischen "Certosa di San Giacomo", einem ehemaligen Kloster aus dem 14. Jahrhundert. Nur ein paar Hundert Gäste waren gekommen, bei Eintrittspreisen zwischen 9000 und 30 000 Euro (pro Person!) auch kein Wunder. Die Reichen und Schönen wollen hier eben unter sich bleiben. Doch der exklusive Rahmen bot genau die richtige Bühne, für das, was Heidi (48) plante: den ersten Red-Carpet-Auftritt von Tochter Leni (17), verpackt als familiäres Get-together. Denn nicht nur ihr Stiefvater Tom Kaulitz (31) war dabei, auch dessen Bruder Bill (31). Mit geballter Klum-Kaulitz-Power wollten die vier hier eine glamouröse Party feiern, zu der auch Lenis leiblicher Vater gekommen war. Doch wie Flavio Briatore verriet, hatte er seine Ex sogar schon – geheim – tagsüber getroffen: "Wir haben den ganzen Tag miteinander verbracht", so der Formel-1-Manager laut "Intouch".