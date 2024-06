Heidi Klum: Überraschende Baby-Nachrichten zum 51. Geburtstag

Anlässlich ihres 51. Geburtstags am 1. Juni 2024 gewährte Heidi Klum unerwartet private Einblicke. Die Vierfach-Mama postete auf Instagram nicht nur ein Foto, auf dem sie erstmals ihre Kinder komplett unverhüllt bei ihrer Geburtstags-Sause zeigte, auch ein süßes Baby-Foto feierte auf ihrem Kanal nun Premiere. Die Modelmama schwelgt an ihrem Ehrentag scheinbar gerne in Erinnerungen und holt die alten Fotoalben raus. Eines dieser Fotos hat es jetzt in ihr Feed geschafft. Sie schreibt: "Vor 51 Jahren" und postet ein Bild der kleinen Baby-Heidi im Arm ihrer Mutter Erna Klum beim Stillen: