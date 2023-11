Heidi Klum & "Bergretter" Sebastian Ströbel: Eng umschlungen im TV! Darauf können sich die Fans freuen

Die Schauspieler von "Die Bergretter" waren begeistert von Heidi Klum. Sebastian Ströbel fand im Interview mit der "Deutschen Presse-Agentur" nur lobende Worte für das Model: "Sie war nahbar und hat nicht gemurrt und nicht gemeckert." Auch beim Dreh von gefährlichen Szenen sei sie "ganz schreckfrei und professionell" gewesen.

Auch Serien-Kollegin Luise Bähr schwärmte im Interview mit InTouch Online über das Model: "Heidi hat sich direkt voll in unser Team integriert und ich kann nur sagen: Was für eine sympathische Powerfrau!" Weiter plauderte sie aus: "Respekt, wie professionell sie ihre Arbeit meistert und dabei immer gute Laune versprüht, (obwohl wir ihr bei einem Stunt einiges abverlangt haben.) Auch privat waren wir abends gemeinsam unterwegs und haben einen Teil der Familie kennengelernt, der zu Besuch mit in den Bergen war. Wer hätte gedacht, dass Heidi und Tom so große Bergretterfans sind?! Sie kennen sich in der Serie besser aus als wir."

Die Folge "Bruderliebe" mit Heidi Klum wird am 23. November um 20.15 Uhr im "ZDF" ausgestrahlt.