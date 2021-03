Heidi Klum & Sylvie Meis: Erbitterter Kampf um "Das Supertalent" - Jetzt wird es richtig schmutzig

Und zwar nicht nur sie selbst – sondern vermutlich auch Heidi! Der dürfte es dabei zwar weniger dringend um die Kohle gehen, schließlich hat sie ein geschätztes Vermögen von über 100 Millionen Euro. Doch ein warmes Plätzchen auf dem Jury-Stuhl wäre nicht nur bequem, sondern auch eine Chance, sich beizeiten einen Anschlussjob in Deutschland zu sichern – schließlich sind die Glanzzeiten von "Germany's Next Topmodel" langsam, aber sicher vorbei. Ein Jobwechsel könnte also nicht schaden.

Dass Heidi und Ehemann Tom Kaulitz (31) nicht abgeneigt sind, künftig wieder mehr Zeit in ihrer alten Heimat zu verbringen, ist jedenfalls kein Geheimnis: Während der Dreharbeiten zur aktuellen "GNTM"-Staffel sah sich das Paar samt Kinderschar schon in Berlin nach einer Bleibe um … Klar ist also, es könnte sich hier ein Konkurrenzkampf der Superblondinen anbahnen! Noch vor Kurzem schwärmte Sylvie im Gespräch mit dem Branchendienst "Quotenmeter" von Heidi und versicherte: "Sie ist eines meiner größten Vorbilder. Ich bewundere sie!" Doch mittlerweile dürfte sie längst überlegen, wie sie ihr Idol im Bewerbungsgespräch ausstechen kann … Im Wettbewerb stehen die beiden Ladys immerhin schon seit Jahren: Beide versuchten sich als Dessous-Designer, auch Sylvie hat schon im TV Models gecastet, und beide sind begehrte Werbegesichter. Bislang sind sich die beiden allerdings nie wirklich ins Gehege gekommen – doch im Kampf um den Superjob könnte es diesmal richtig eng werden! Der Name Klum dürfte zwar einen höheren Glamour-Faktor haben – dafür ist Sylvie schon vor Ort, jederzeit verfügbar und beim Sender bereits ein alter Hase. Wer von beiden am Ende das Rennen macht? Es bleibt spannend …