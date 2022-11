Heidi Klum & Tom Kaulitz: Adoptions-Hammer! Ein Baby für das Traumpaar

Kaum steht ihre Erstgeborene Leni im fernen New York auf eigenen Beinen, will Heidi das Haus in Los Angeles wieder mit neuem Leben füllen. Offenbar hat der Abnabelungs-Schmerz sie dazu bewogen, ihre Einstellung zu weiterem Nachwuchs noch einmal zu überdenken. "Würde ich es wollen? Manchmal denke ich ja", gestand sie jetzt überraschend im Interview mit der "Sun".

Auch Ehemann Tom scheint nicht abgeneigt, Papa zu werden, zumindest hat er schon über mögliche Namen für potenzielle Kids nachgedacht und würde, so sagt er, ein Töchterchen gerne Nala nennen. Klingt alles sehr danach, als sei man sich im Prinzip einig, nur an der Umsetzung scheint es momentan noch zu hapern. "Es zu wollen und es tatsächlich zu können, sind immer zwei verschiedene Dinge", räumt Heidi ein. "Angesichts meines Alters ist es gar nicht so einfach, noch einmal schwanger zu werden. Die 50 steht vor der Tür. Und je älter man wird, desto schwieriger wird es!" Schwierig mit Sicherheit, aber nicht unmöglich, wie das Beispiel von Modelkollegin Naomi Campbell zeigt, die mit 50 Jahren zum ersten Mal Mutter wurde. Außerdem gibt es neben einer natürlichen Schwangerschaft durchaus andere Möglichkeiten, die Familie zu vergrößern. So wäre eine eine Leihmutterschaft denkbar, keine Seltenheit in Heidis US-Wahlheimat und eine beliebte Option bei vielen VIPs.

Auch eine Adoption käme infrage, eine Möglichkeit, die Heidi offenbar schon länger intensiv beschäftigt. So folgt sie bei Instagram seit einigen Monaten der Mami-Bloggerin Jeena Wilder, auf deren Profil sich alles um Adoption dreht. Sicher kein Zufall, zumal das Thema auch schon während Heidis Ehe mit dem britischen Sänger Seal im Raum stand und anscheinend schon fast beschlossene Sache war. "Wir haben uns über Adoption unterhalten", verriet Seal 2011 im Interview. "Eines Tages werden wir es tun." Doch dazu sollte es nicht mehr kommen – ein Jahr später trennte sich das Paar.

Aber vielleicht klappt es ja jetzt doch noch, nur eben nicht mit Seal, sondern mit Tom. Platz genug gäbe es in der Klum-Villa jedenfalls. Leni hat das Nest bereits verlassen, und auch Henry, Johan und Lou werden langsam, aber sicher flügge. Ein neues kleines "Klümchen" würde es Löwenmama Heidi sicher leichter machen, ihre "Großen" ins Erwachsenenleben zu entlassen …

