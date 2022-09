Heidi Klum & Tom Kaulitz: Jaaa, ein Baby für das Traumpaar

Obwohl Heidi Klum im nächsten Jahr bereits ihren 50. Geburtstag feiert, ist sie in der Blüte ihres Lebens. Die deutsche Beauty war schon immer ein Sonnenschein, doch an der Seite ihres 16 Jahre jüngeren Mannes scheint für sie die Zeit rückwärts zu laufen. Heidi wirkt so frisch und fit wie nie. Das Alter ist ihr nicht einmal ansatzweise anzusehen. Und obwohl die Blondine selbst bereits vier Kinder hat, nämlich Leni, Lou, Johan und Henry, ist der Traum von weiterem Nachwuchs wohl nicht ausgeschlossen!

Erst vor wenigen Monaten packte Heidi Klum das absolute Baby-Fieber, als sie bei "America's Got Talent" eine Kandidatin mit ihrem Säugling auf die Bühne trat. "Ich möchte auch noch so ein Kleines", schwärmte die 49-Jährige ganz verliebt. War das also nur eine Momentaufnahme oder verfolgt die Bergisch Gladbacherin gemeinsam mit ihrem Mann einen Plan?