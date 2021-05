Heidi Klum & Tom Kaulitz: Bittere Ehe-News - Ihr Glück liegt in Scherben

So wie im vergangen Jahr waren auch in diesem Jahr Bill und Tom Kaulitz bei der "Germany's Next Topmodel"-Staffel omnipräsent. Es war somit auch keine große Überraschung, dass die beiden beim Finale wieder mit von der Partie waren und mit "Tokio Hotel" in die Mikros trällerten- schließlich kam auch der diesjährige Titelsong erneut aus ihrer Feder. Doch während Heidi, Tom und Bill im letzten Jahr noch für ihre gemeinsame Arbeit gefeiert wurden, sind die Fans von der Familienzusammenführung des Topmodels einfach nur noch genervt...