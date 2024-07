Heidi Klum und Tom Kaulitz: Böses Erwachen nach ihrem Traumurlaub

Denn während sie ihre Zeit in Europa genossen, geschah in ihrer Heimat Los Angeles ein schlimmes Unglück. Bills Villa wurde überflutet! Monatelang hatten die Brüder daran gearbeitet, sich dort ein Tonstudio einzurichten. Kurz vor ihrer Abreise brachten Bill und Tom noch die Tontechnik hinein. Doch das Studio wurde Opfer von Wassermassen! "Wir wissen nicht, wie lange das Wasser da schon drinstand, wahrscheinlich tagelang", gestand Tom nun niedergeschlagen.

"Alles hat natürlich schon angefangen zu rosten, alles ist nass, es stinkt wie im Sumpf da drinnen. Es ist eine Katastrophe." Auch Heidi erreichten schlechte Nachrichten, die eine alte Eifersucht in ihr weckten. Ihr Ex Vito Schnabel (37) hat das Model Helena Althof (21) geheiratet. Die Trennung des Kunsthändlers von Heidi ist bereits sechs Jahre her, doch die Wunde schmerzt trotz allem. Anders lässt es sich kaum erklären, dass Heidi kurz vor der Hochzeit von Vito ein Bild von sich selbst im Brautkleid veröffentlichte. Nach diesen Dramen ist sämtliche Erholung aus ihrer Europareise wohl dahin. Da hilft nur eins: Die Koffer packen und gleich wieder wegfliegen.