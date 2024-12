Heidi Klum & Tom Kaulitz: Bruder Bill hilft ihnen aus der Krise

Und wenn Tom sie doch mal nervt? Dann hilft Bruder Bill, den sie praktisch mit geheiratet hat, wie Heidi mit einem Lachen erzählt: "Den kann ich auch um Rat fragen, wenn Tom was macht, was mich nervt." Tom Kaulitz hat nicht nur Heidis Herz erobert, sondern auch ihren Familienalltag bereichert. Besonders freut sie sich darüber, dass zu Hause jetzt wieder mehr Deutsch gesprochen wird.

Sohn Henri hat jetzt nämlich auch Deutsch in der Schule und rufe seine Mutter öfter an, um Hilfe bei den Hausaufgaben zu bekommen. Der 19-jährige Henri stammt wie seine Geschwister Johan (18) und Lou (15) aus ihrer Ehe mit Sänger Seal (61). Klums älteste Tochter Leni (20), die mittlerweile Innenarchitektur in New York studiert, stammt aus einer früheren Beziehung mit Flavio Briatore (74), wurde aber später von Seal adoptiert.