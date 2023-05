Heidi Klum & Tom Kaulitz: Süße Enthüllung!

Denn wie sich herausstellt, steckt hinter den sexy Pics nicht etwa ein professioneller Fotograf, sondern schlicht Heidis Liebster Tom Kaulitz! Der 33-jährige Musiker hat seit dem Ja-Wort nicht nur den Titel „Ehemann“ – er darf sich auch als persönlicher Inszenierer seiner Frau verstehen. In einem Instagram-Q&A wurde Heidi gerade von einem Follower gefragt, was ihr Ehemann Tom denn zu ihren freizügigen Bildern sagt. Heidis Antwort: „Er findet sie gut. Die meisten davon macht er sogar selbst.“ Praktisch, schließlich ist ihr Götter-Gatte stets in der Nähe und kann sofort ein Foto schießen, wenn Heidi danach ist. Außerdem hat das ganze auch Vorteile für Tom. Denn so kann er nicht davon überrumpelt werden, wie viel Haut seine Liebste tatsächlich ihren fast elf Millionen Followern zeigt… und ist immer der Erste, der in den Genuss kommt.

