Heidi Klum: Nächste Model-Tochter – Tritt jetzt auch Lou in Mamas Fußstapfen?

In einer Fragerunde auf Instagram, schien ein Thema den Fans besonders auf der Seele zu liegen. Zeigt Mama Heidi Tochter Lou jetzt so öffentlich, um ihre Modelkarriere in Gang zu bringen? Ein Nutzer will wissen: "Möchte deine Tochter Lou Model werden?". Wird Heidis Jüngste nun dem Vorbild ihrer großen Schwester Leni Klum folgen und ebenfalls die Laufstege dieser Welt erobern? Darauf hat Heidi eine klare Antwort: "Sie ist erst 14", betont die Vierfach-Mama.

Wir erinnern uns: Tochter Leni war 16 Jahre alt, als sie mit ihrer Mutter zusammen ihr Model-Debüt mit einem gemeinsamen Vogue-Cover feierte. Ob ihre kleine Schwester Lou ihr es in 2 Jahren gleichtun wird? Aktuell scheint die 14-Jährige noch nicht das Bedürfnis zu haben, ihre Modelkarriere frühzeitig zu starten. Ob sich ihre Meinung noch einmal ändern wird, bleibt abzuwarten.

Wie es Heidi Klum und Tochter Leni schaffen, immer so gut auszusehen, erfährst du im Video: