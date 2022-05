Heidi Klum: Zuckersüße Enthüllung über Tochter Leni!

„Lass dein helles Licht für immer und ewig leuchten. Ich liebe dich aus ganzem Herzen“, schrieb Mama Heidi unter die zahlreichen Schnappschüsse. Ob als süßer Wonneproppen in Heidis Armen oder zusammen mit ihren Geschwistern Henry (16) und Johan (15) – die Fotos von Leni sind wahrlich eine Schatztruhe aus berührenden und lustigen Erinnerungen. Ganz klar: Aus dem einst schüchternen Mädchen ist inzwischen eine hübsche, selbstbewusste, junge Frau geworden. Eine Frau, die weiß, was sie will!