Heino & Hannelore: Liebeskrise nach 42 Jahren!

Seit ihrer Hochzeit 1979 waren sie so gut wie nie getrennt. Unglaublich! Ja, Heino (82) und Hannelore (80) sind wohl das, was man als Traumpaar bezeichnen würde. "Ohne meine Hannelore bin ich nur ein halber Mensch", so der Musiker ganz gefühlvoll laut "Freizeitwoche". Trotzdem möchte er auf keinen Fall seinen Ruhestand zu Hause mit seiner Frau genießen – und flieht derzeit lieber aus der Ehe!

