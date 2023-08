Heino & Thomas Gottschalk: Pikante Puff-Beichte!

Sänger Heino ist in den vergangenen Jahren immer wieder mit anzüglichen Musikvideos und Texten aufgefallen. Doch ist das alles nur Show? Oder hat der Schlagerstar wirklich mal ein Bordell von innen gesehen? "Ja, im Jahr 2002 und in Begleitung von Thomas Gottschalk. Er hatte bei 'Wetten, dass..?' eine Wette verloren und sein Einsatz war, dass er in einem Bordell an die Damen Weihnachtsgeschenke verteilt. Und mich hat Thommy vergattert, ihn zu begleiten", erzählt er offen gegenüber "BILD". Doch es sei zu keinem Intermezzo mit den Damen des Hauses gekommen, wie er berichtet: "Die Mädels haben sich riesig gefreut, Thomas und ich haben Fruchtgummi und Haselnusstorte verteilt. Und die Damen haben sich mit Küsschen bedankt. Aber die Rute haben wir nicht rausgeholt, denn die Mädels waren ja alle artig."

Doch eine Frau behielt ihn lieber im Auge - Ehefrau Hannelore! Sie begleitete das ungewöhnliche Duo zu ihrer noch ungewöhnlicheren Aufgabe. Ein Ausflug, der ihr gut in Erinnerung geblieben ist: "Ich habe mich mit den Mädels wunderbar verstanden, die waren so was von nett! Ich habe mich selbst wie eine Mama gefühlt. Sie haben mir gleich Champagner eingeschenkt. Aber Heino habe ich nicht aus den Augen gelassen, damit er mir nicht auf dumme Gedanken kommt." Doch dafür hätte es gar keinen Grund gegeben, wie Heino meint: "Das musste die Hannelore gar nicht! Denn Hannelore war und ist wie meine wunderschöne Layla, sie ist schöner, jünger, geiler..."