Michelle Hunziker & Thomas Gottschalk: Jetzt kommt die ungeschönte Wahrheit ans Licht

Am 25. November passiert es: Thomas Gottschalk präsentiert zum wirklich allerletzten Mal "Wetten, dass..?" im ZDF. "Die Zeit der großen Live-Unterhaltung am Samstagabend ist einfach rum", rechtfertigt er das Aus. Der eigentliche Hammer dieses angekündigten Abschieds ist jedoch, dass der Show-Dino, anders als in seinen Comeback-Shows des TV-Klassikers in den Jahren zuvor, im großen Finale nicht von Co-Moderatorin Michelle Hunziker unterstützt wird – und zwar auf eigenen Wunsch! "Ich habe die erste Show allein moderiert, und ich werde die letzte allein moderieren", betont Gottschalk. Und fügt reichlich ungalant hinzu: "Ich brauche keine junge blonde Frau an meiner Seite, die mir zeigt, wo’s langgeht."

Autsch! Eine Klatsche mitten ins Gesicht! Dabei wirkten Thommy und Michelle über die Jahre doch stets so harmonisch und vertraut. Er überschüttete sie mit Komplimenten, schwärmte immer wieder, wie viel Freude es ihm bereite, sie an seiner Seite zu wissen. 2009 holte er die schöne Schweizerin zu "Wetten, dass..?" und legte damit den Grundstein für Michelles kometenhafte Karriere in Deutschland. Die Krise nach dem schrecklichen Unfall von Samuel Koch in der Show 2010 meisterten beide gemeinsam. Und nachdem Gottschalk 2011 zum ersten Mal in "Wetten, dass..?"-Rente ging, saß er 2012 noch einmal neben Michelle in der Jury von "Das Supertalent". Auch, als sie einige Jahre getrennte Wege gingen, riss seine öffentliche Bewunderung für die Kollegin nicht ab: "Michelle hat wirklich Freude an dem, was sie macht. Ihr Lachen ist in keiner Form künstlich", schwärmte er etwa 2015 in einem Interview. Und die Sympathie beruhte auf Gegenseitigkeit: "Für mich ist Thomas ein guter Freund. Wir mögen uns, weil wir uns lieb haben", sagte Michelle einmal.