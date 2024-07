Heinz Hoenig: Spenden-Ärger nach Video! Jetzt spricht Annika Kärsten-Hoenig

Es sind harte Wochen und Monate, die Familie Hoenig derzeit durchstehen muss. Bereits seit dem 30. April liegt Schauspieler Heinz Hoenig im Krankenhaus. Zunächst benötigte er eine Not-OP am Herzen, dann kam auch noch ein Loch in der Speiseröhre hinzu. Da sein Zustand so schlecht war, konnte er zunächst nicht operiert werden. Mittlerweile ist der Eingriff zwar erfolgt, doch damit ist die Odyssee noch nicht überstanden. Aktuell wartet Heinz Hoenig auf eine OP an der Aorta. Doch sein Zustand ist nicht stabil genug.

Was der Familie zusätzlich zusetzt: Der 72-Jährige hat keine Krankenversicherung und muss somit die Kosten für die Behandlung selbst tragen. Für den Dschungelcamp-Star absolut unmöglich. Deshalb rufen seine Frau Annika Kärsten-Hoenig, sein Management sowie Wegbegleiter immer wieder zu Spenden auf. Neben all dem Trubel um Heinz Hoenigs Gesundheit muss aber auch das Leben von Annika weitergehen. Zusammen mit dem Schauspieler hat sie zwei kleine Kinder, aus einer früheren Beziehung außerdem eine Tochter. Letztere feierte nun ihren 18. Geburtstag. Dem Ereignis widmete Annika stolz einen Videoclip in ihrer Instagram-Story – und sorgte damit für zahlreiche wütende Kommentare.