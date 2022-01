Helene Fischer: Alle Fakten zur Geburt! Das wusste bis jetzt niemand!

Eine wichtige Geburt spielten auch die Eltern von Helene Fischer und Thomas Seitel, welche sie unterstützten und in der Nähe wohnen. Die Sängerin und der Akrobat wohnen seit Juni in einer Villa am Ammersee. Helene Fischer war in den vergangenen Monaten in zahlreichen TV-Formaten zu sehen - darunter "Wetten, dass..?" oder einem Special in SAT.1. In keiner der Produktionen hat sie sich bisher zu einem Geburtstermin geäußert - bisher war nur klar, dass die Geburt rund um den Jahreswechsel stattfinden soll. Nun ist ihr Töchterchen auf der Welt - ob sich Helene Fischer bald selbst dazu äußern wird, bleibt abzuwarten...

Der geheime Babyplan von Helene Fischer wurde enthüllt - mehr dazu hier im Video: