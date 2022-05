Helene Fischer: Ausgerechnet sie fällt Flori nun eiskalt in den Rücken

In der MDR-Talkshow "Kachelmanns Spätausgabe" geriet Helene Fischer nun in Plauderlaune und sprach auch ganz offen darüber, ob sie vor ihrem Karrieredurchbruch an einer Castingshow teilgenommen hätte. Ihr Resümee dazu fiel allerdings vernichtend aus. So wollte Jörg wissen, ob zum Beispiel "DSDS" für Helene eine Option gewesen wäre. Die Antwort der Schlagerkönigin: "Ich glaube nicht, nein." Autsch! Vor allem für ihren Ex-Freund Florian ein herber Schlag! Schließlich kann er in seiner Position als "DSDS"-Chefjuror jede Unterstützung gebrauchen! Doch damit nicht genug! Helene tritt sogar nochmal nach und ergänzt: "Wenn mich das Glück nicht so empfangen hätte, dann hätte ich einfach Theater gespielt." Oh je! Was Florian wohl über diese Aussage denkt? Bis jetzt äußerte er sich noch nicht dazu.