Helene Fischer: Deswegen ließ sie Flori wirklich im Stich

Was das alles mit Helene zu tun hat? Nun ja: Es war kein Geringerer als Jürgens, der ihren ersten Auftritt bei Silbereisen einfädelte und damit den Grundstein für ihre Karriere legte. Sogar in einer TV-Doku über Fischer kam er zu Wort und sprach über die Anfänge: „Wir haben eine neue Sängerin gesucht für einen Operetten-Block. Das war gar nicht so einfach. Die Sängerin musste singen können, sie musste tanzen können. Und sie musste dabei eine Treppe runterlaufen. Das hört sich einfach an, ist es aber nicht. Helene war diejenige, die das konnte.“ Damals hieß Helene übrigens noch anders. „Vor der ersten Sendung waren alle der Meinung, Helene Fischer hört sich zu altmodisch an, das klingt nicht modern genug (…). Irgendwann hat man sich für Helen Fisher entschieden.“ Das Karriere-Sprungbrett für die gelernte Musical-Darstellerin!