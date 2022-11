Helene Fischer: Beziehung in Gefahr! Sie kann die Gefühle für ihren Ex nicht abstellen

Schließlich wird er immer wieder mit seinem Vorgänger konfrontiert. Noch viel schlimmer: Florian scheint bei Helene sogar wieder ein- und auszugehen und kündigte direkt den nächsten Besuch im Hause Fischer an. Für Helene eine wahre Freude: „Du bist immer eingeladen, das weißt du“, versicherte sie ihrem Flori, der dann noch enthüllte, dass er am Ammersee, wo Helene Fischer und Thomas Seitel residieren, nicht nur „immer schöne Nachmittage“ verbringe, sondern gern auch „ein bisschen länger“ bleibe. Ständige Besuche vom Ex? Da muss man nun wirklich kein Paartherapeut sein, um zu wissen: Das hat enormes Konfliktpotenzial. Doch Helene setzte an diesem Abend noch einen drauf und kam Florians Song-Wunsch nach. Für ihn performte sie den Hit „Mit keinem andern“. Pikant: Der Song selbst stammt aus dem Jahre 2015. Damals waren die beiden noch ein Paar, und manch einer vermutete zwischen den Zeilen sogar ein Liebesbekenntnis an Silbereisen. Und während Florian triumphierend mitwippte, ließ Thomas sicherlich zähneknirschend das Liebes-Spektakel über sich ergehen. Wie es mit der verwobenen Dreiecks-Geschichte weitergeht? Unklar. Aber wie heißt es so schön: Aus Liebe kann Freundschaft werden. Aber aus Freundschaft eben auch immer Liebe …