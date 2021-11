Helene Fischer: Bitterer Verrat! Jetzt wird es richtig schmutzig

Bei einer ZDF-Produktion konnte man ihren Babybauch bereits sehen und musste deshalb einige Leute einweihen. "Was mich dann wahnsinnig enttäuscht hat, ist die Tatsache, dass mich wohl jemand verraten haben muss. Und ich kann mir bis heute nicht vorstellen, wer das sein könnte", so Helene Fischer. Es müsse "irgendjemanden geben in unserem Umfeld, der plaudert“, so die Musikerin.