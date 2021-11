Helene Fischer: Endlich das erste Babybauch-Foto!

Doch schon bald wird sich Helene Fischer live im Fernsehen zeigen. Die Schlagersängerin ist nämlich in der ARD-Show "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" dabei. Bei ersten Schnappschüssen, die dabei entstanden sind, setzt Helene Fischer ihre Körpermitte in Szene und man kann deutlich ihren Babybauch erkennen. Die Show "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" wird am 20. November in der ARD ausgestrahlt.