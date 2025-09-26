Helene Fischer: Bittere Nachrichten für die Schlagerqueen!
Ein Desaster für die sonst so erfolgsverwöhnte Schlager-Ikone: Helene Fischers neues Album geht in den Charts baden!
Auch ein Schlager-Superstar trifft nicht jedes Mal ins Schwarze.
Am 12. September erschien Helene Fischers zweites Kinderlieder-Album. „Die schönsten Kinderlieder – Tanzen & Feiern“ konnte zunächst noch Platz 9 der offiziellen deutschen Albumcharts erreichen. Doch bereits in der zweiten Woche fiel das Album in den Midweek-Charts unter die Top 100 – ein seltener Rückschlag für die 41-jährige Sängerin, die sonst regelmäßig die Spitzenpositionen belegte.
Von der Schlager-Ikone zum Kinderlied-Star
Mit über 18 Millionen verkauften Tonträgern zählt Helene Fischer zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands. Ihr erstes Kinderlieder-Album aus 2024 hielt sich 16 Wochen in den Charts und erreichte Platz 2 als Höchstposition. Das aktuelle Projekt war ein Herzenswunsch: Musik für die jüngsten Hörerinnen und Hörer zu schaffen und Kinder zum Tanzen und Feiern zu bringen.
Ein möglicher Flop trotz Fanliebe
Helene Fischer bleibt unbeeindruckt
Selbst die größten Stars sind also nicht gegen Rückschläge gefeit. Allerdings ist das neue Kinderalbum vor allem ein Herzensprojekt von Fischer, die gerade erst ihr zweites Kind bekommen hat. Kein Grund zur Sorge also – sofern das zukünftige Schlager-Comeback dann wieder die Charts erobern kann.