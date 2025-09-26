Das Album floppt

Helene Fischer: Bittere Nachrichten für die Schlagerqueen!

Ein Desaster für die sonst so erfolgsverwöhnte Schlager-Ikone: Helene Fischers neues Album geht in den Charts baden!

Helene Fischer lächelt ein wenig gequält während einer TV-Aufzeichnung.

Auch ein Schlager-Superstar trifft nicht jedes Mal ins Schwarze.

Am 12. September erschien Helene Fischers zweites Kinderlieder-Album. „Die schönsten Kinderlieder – Tanzen & Feiern“ konnte zunächst noch Platz 9 der offiziellen deutschen Albumcharts erreichen. Doch bereits in der zweiten Woche fiel das Album in den Midweek-Charts unter die Top 100 – ein seltener Rückschlag für die 41-jährige Sängerin, die sonst regelmäßig die Spitzenpositionen belegte.

Von der Schlager-Ikone zum Kinderlied-Star

Mit über 18 Millionen verkauften Tonträgern zählt Helene Fischer zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands. Ihr erstes Kinderlieder-Album aus 2024 hielt sich 16 Wochen in den Charts und erreichte Platz 2 als Höchstposition. Das aktuelle Projekt war ein Herzenswunsch: Musik für die jüngsten Hörerinnen und Hörer zu schaffen und Kinder zum Tanzen und Feiern zu bringen.

Ein möglicher Flop trotz Fanliebe

Fachportale berichten, dass das neue Album möglicherweise der größte Flop ihrer bisherigen 20-jährigen Karriere werden könnte. Der Markt für Kinderlieder ist hart umkämpft, Streaming-Dienste und YouTube verändern das Konsumverhalten, und viele Eltern greifen lieber auf bekannte Klassiker zurück.

Helene Fischer bleibt unbeeindruckt

Selbst die größten Stars sind also nicht gegen Rückschläge gefeit. Allerdings ist das neue Kinderalbum vor allem ein Herzensprojekt von Fischer, die gerade erst ihr zweites Kind bekommen hat. Kein Grund zur Sorge also – sofern das zukünftige Schlager-Comeback dann wieder die Charts erobern kann.

