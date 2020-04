Helene Fischer: Bitterer Bruch! Ihr Freund lässt sie im Regen stehen

Reddit this

Nanu, wurde Super-Star Helene Fischer (35) nun etwa von ihrem Ex-Freund (38) überholt? Nein, gemeint ist nicht mit einem neuen Hit in den Charts. Sondern im realen Leben: menschlich und vor allem beruflich.

Während Helene ihre Konzerte absagen, beziehungsweise verschieben musste – nun also wohl zuhause mit ihrem (35) hauptsächlich auf der Couch sitzt, kann sich Flori vor Job-Angeboten kaum retten. Als Hans Dampf in allen Gassen tanzt er mittlerweile auf fast allen Hochzeiten, sei es , , MDR oder auch . Nicht nur als "Traumschiff"-Kapitän und Schlager-Moderator – sondern zuletzt auch noch als Juror des -Formats "Deutschland sucht den Superstar".

Helene Fischer hat das Nachsehen

ARD, ZDF und RTL. Sie alle holen den charmanten Flori vor die Kamera. Und in allem brilliert das Allround-Talent. Nicht zu fassen! Er kann einfach – alles! Da hat sich die Disziplin und sein Durchhaltevermögen ausgezahlt. Vom Erfolg getragen lässt er seine Fans auch im Überschwang der Gefühle an seinem geheimsten Privatleben teilhaben: Er gesteht, dass er 18 Monate nach der Trennung noch Klamotten bei Helene stehen hat. In Kisten. Und warum stehen die alten Sachen noch dort? Weil er einfach bisher gar keine Zeit hatte, sie abzuholen, verrät er lachend.

Helene Fischer: Knallhart ersetzt! Ihr Freund hat schon eine Neue

Ob damit einverstanden ist, dass ihr Ex so viel Privates plötzlich auch über sie verrät? Ihrem Thomas wird es wohl nicht gefallen…!

