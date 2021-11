Helene Fischer: Jetzt packt sie über Botox aus!

Wie Helene Fischer nun verrät, hat sie mit Botox absolut kein Problem. So ist sie der Ansicht: "Ein gesundes Maß an Botox ist okay. Ich kann verstehen, wenn sich Frauen botoxen lassen. Ich finde es aber nicht schön, wenn ein Gesicht zu glatt ist." Für sie wäre so ein Eingriff jedoch gar nichts! So gibt sie zu verstehen, dass ihr einige "Fältchen dann doch lieber" wären! Helene setzt hingegen auf ein ganz anderes Geheimrezept, um in Form zu bleiben: "Es vergeht tatsächlich kein Tag, an dem ich keinen Apfel esse." Wow! Ehrliche Worte, die Helene in einem ganz neuen Licht zeigen! Womit uns die Schlagersängerin in ihrer Show wohl noch alles überraschen wird? Wir können gespannt sein...