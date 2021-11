Helene Fischer: Herber Schlag gegen Florian Silbereisen!

"Es ist ein Wirbelsturm, ein Orkan, der eigentlich so um mich herum gewütet hat, sowohl beruflich als auch privat, wo man einfach hinmöchte. Und dann auf einmal kam so dieser Punkt zustande, wo ich ganz klar wusste: Da möchte ich hin", offenbart Helene Fischer nun gegenüber "Leute heute". Wow! Was für intime Einblicke in das Leben der Schlagerqueen, die man so gar nicht erwartet hätte! Doch will Helene damit indirekt sagen, dass sie sich irgendwann gegen Florian in ihren Lebensfragen entschieden hat? Wohl kaum! Schließlich ist es kein Geheimnis, dass sie sich auch nach ihrer Trennung nach wie vor blendend verstehen...