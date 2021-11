Helene Fischer: Bittere Tränen! Sie kann ihre Gefühle nicht mehr verbergen

Eigentlich hätte Helene Fischer jeden Grund zu feiern. Beruflich und privat könnte es für sie kaum besser laufen. Ihr neues Album "Rausch" steigt direkt an der Spitze der deutschen Charts mit ein, gleich zwei Tourneen in 2022 und 2023 sind bereits geplant und zu all dem kann sie sich auch auf süßen Familienzuwachs freuen. Helene ist schwanger! Sie und ihr Partner Thomas Seitel erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Also was war der Grund für ihren Gefühlsausbruch im Live-TV?