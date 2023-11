Helene Fischer: Bye bye, Thomas! Taucht ihr Freund jetzt wieder unter?

Raus aus ihrem Schatten: Genau das ermöglichte Helene Fischer ihrem Liebsten auf ihrer großen "Rausch"-Tournee. Extra für Thomas Seitel hatte sie eine ganz besondere Akrobatiknummer eingebaut. Arm in Arm schwebte die Sängerin mit ihrem Mann über das begeisterte Publikum – Küsse inklusive. Die Knutschereien in luftiger Höhe sollten wohl auch zeigen: Seht her, wie wir uns lieben! Doch nun ist die Tour vorbei und ihr Thomas verschwindet wieder in seiner Schattenwelt...