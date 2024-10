Helene Fischer: Kinder, Kinder das wird schön!

Nach fast drei Jahren bringt die deutsche Sängerin Helene Fischer ein brandneues Album raus. Vor einer Woche verfasste die Entertainerin und Moderatorin einen Post, in dem sie bekannt gab, dass ihr neues Album ein "absolutes Herzensprojekt" ist. Das neue Album ist musikalisch jedoch mal was Neues, zur Abwechslung gibt es mal keine Schlagerhits. Am 01. November erscheint ihr neues Album mit dem Titel "Die schönsten Kinderlieder", vorbestellen kann man es bereits ab jetzt.