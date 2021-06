Helene Fischer: Die traurige Wahrheit - So verzweifelt ist sie wirklich!

"Das Entsetzen hat kein Ende", steht in dem Brief geschrieben, den Helene Fischer unterzeichnet hat. Es ist ein Schreiben an die Politik, das für die Rechte von Musikern kämpft. Die laufende Reform des Urheberrechts in Deutschland wird darin kritisiert, da Künstler demzufolge nicht ausreichend finanziell beteiligt werden, wenn ihre Musik im Internet gehört und verwendet wird. Gerade in Zeiten, in denen keine Konzerte gespielt werden können, gefährdet das Existenzen. All die lieben Menschen, die Helene bei ihren Auftritten unterstützen, Tänzer, Musiker, Techniker, sind in Not. "Meine Crew ist auf Tour wie meine Familie, und ohne sie wäre es ziemlich still um mich herum – und dunkel", hatte sie schon zuvor tieftraurig gesagt. "Meine Befürchtung ist, dass (…) die Veranstaltungsbranche dauerhaften Schaden nimmt."

Die Konzertwelt vor dem Aus? Helene würde es das Herz brechen. "Meine Aufgabe ist es, die Leute zu unterhalten, Entertainment zu bieten. Ich bin leidenschaftliche Musikerin", schwärmt sie stets. Ein Leben ohne Musik? "Niemals!" Wenn sie keine Konzerte spielen kann? "Für mich als Vollblutmusikerin der größte Schmerz!", sagt sie.

Hinzu kommt, dass Helene sich nicht nur um die Musikwelt sorgt – auch ihre eigene Zukunft wird ihr vermutlich schlaflose Nächte bereiten. Denn dort gibt es wortwörtlich einige Baustellen.