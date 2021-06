Florian Silbereisen & Beatrice Egli: Schmerzhafte Liebes-Wahrheit

Bei Florian ist der Grund eigentlich offensichtlich. An seine Ex-Freundin Helene Fischer (36) kommt kaum eine andere Frau ran. Sie ist schön, talentiert, hat ein Herz aus Gold. "Sie ist mit Abstand die Perfekteste", sagt er heute noch, fast drei Jahre nach der Trennung. Und ein wenig scheint es, als hinge sein Herz noch immer an Helene. Wenn er in den höchsten Tönen und mit einem Leuchten in den Augen von ihr schwärmt: "Wir hatten zehn Wahnsinnsjahre, und das bleibt ein Teil meines Lebens. Wir sind beste Freunde, das ist etwas sehr, sehr Schönes …!" Und wenn das Herz noch nicht frei ist, dann kann es mit einem neuen Glück auch nicht funktionieren.

Und bei Beatrice? Sie hängt schon lange nicht mehr an ihrem Ex-Freund Reto Steiner (43). Die Beziehung ist schon sieben Jahre vorbei. Aber die schöne Sängerin scheint vergessen zu haben: Wenn man die Liebe verzweifelt sucht, dann findet man sie nicht. Sie kommt immer unverhofft…