Helene Fischer: "DSDS"-Absage! Sie gibt RTL einen knallharten Korb

Helene Fischer sollte ursprünglich die neue "DSDS"-Chefin werden. Doch die Schlagersängerin erteilte dem Kölner Sender eine knallharte Absage. Denn ihr Terminkalender ist in nächster Zeit prall gefüllt. Im Herbst will sie ihr großes Comeback feiern. Ein neues Album und eine Tour sind in Planung. Außerdem stehen Ende des Jahres einige TV-Auftritte an, um ihre neue Musik zu promoten.