Helene Fischer: Dunkle Schatten über ihrer Schwangerschaft

Nun wird es bald soweit sein, angeblich ist Helene im vierten Monat. "Wir sind schon seit längerem überglücklich darüber und mir geht es fantastisch", schwärmt sie. Nur auserwählte Personen wussten um den Zustand der Sängerin. Und das sollte eigentlich auch so bleiben! "So schön meine derzeitige Verfassung auch ist, hätten wir gerne noch etwas länger gewartet, bis diese Nachricht die Öffentlichkeit erreicht", schrieb Helene in einem bewegenden "Instagram"-Post. "Diesmal gab es aber wohl Menschen in meinem näheren Umfeld, die anvertraute und persönliche Informationen mit den Medien geteilt haben, was mich in diesem Fall eigentlich am meisten enttäuscht."

Man kann erahnen, wie weh Helene dieser Verrat getan haben muss. Schließlich ist die schöne Entertainerin sehr verschwiegen. Selbst vielen Freunden und Verwandten hatte die Sängerin nichts erzählt. Bei ihnen entschuldigte sie sich dann auch dafür: "Ich habe euch und indirekt auch mich nur schützen wollen."

Es muss schrecklich sein, nicht zu wissen, wer einem in den Rücken gefallen ist. Oder hat Helene schon einen Verdacht? So der so: Ist einmal die Saat des Zweifels gesät, haben auch die engsten Bindungen oft keine Chance mehr. Nun kann die werdende Mama nur noch eines tun: ihre kleine Familie weiterhin, so gut es geht, zu beschützen. Helene, Thomas und ihr Baby gegen den Rest der Welt!