Helene Fischer: Ein Journalist erhebt heftige Vorwürfe!

"Nur wenige Stunden vor dem Andruck kam dann eine Fassung, in der so viel verändert und gestrichen worden war, wie ich es in meinem ganzen Berufsleben noch nie erlebt hatte." Man habe dann zwar "die stark gekürzte Version" abgedruckt, allerdings "neben dem Interview in einigen wenigen Sätzen erläutert, welche Inhalte gestrichen worden waren". Besonders bitter: Die herbe Kritik des Mannes, der schon mit zahllosen Prominenten zu tun hatte, bezieht sich keineswegs nur auf das Management der Sängerin, sondern sehr dezidiert auf ihre Person: "Die, die öffentlich besonders sympathisch wirken, sind manchmal in der persönlichen Begegnung eine Enttäuschung, weil die Freundlichkeit nur eine Masche ist." Autsch, einen solchen Vorwurf hört niemand gern.