Helene Fischer: Emotionale Mama-Beichte! "Ich weiß, was du fühlst."

Sie ist ein absoluter Vollprofi: Helene Fischer gibt auf der Bühne immer alles, liefert atemberaubende und spektakuläre Shows ab. Doch kürzlich zeigte sie sich von ihrer verletzlichen Seite – und machte eine rührende Mama-Beichte.

Denn in einer kurzen Pause, als sie mit ihren Fans einen Plausch hielt, richtete sie plötzlich Worte an ihre Mutter: "Mama, ich weiß, was du fühlst, und ich weiß mittlerweile, wie es ist, wenn man sich Sorgen macht", so die Schlagerkönigin. Verständlich, denn sie hat inzwischen selbst eine kleine Tochter. Mit der Geburt ihrer süßen Nala im Dezember 2021 ging ihr Traum in Erfüllung. Seitdem kann sie genau nachvollziehen, dass sich alles um diesen kleinen Menschen dreht – und darum, dass es ihm gut geht.