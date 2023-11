Helene Fischer: Heftiger Trotz! Herrscht ein heimlicher Familienzoff im Hause Fischer?

Sie lässt sich nichts sagen. Begibt sich in Gefahr. Besänftigt die zutiefst besorgte Mama – und macht trotzdem, was sie will. Von wem ist die Rede? Ist das Töchterchen von Helene Fischer etwa in der Trotzphase? Nein! Es geht um die Sängerin höchstselbst! Denn Helene schlägt alle Ratschläge in den Wind. Ob es deshalb sogar schon zu einem heimlichen Familienstreit kam …?