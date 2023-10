Helene Fischer: Rührende Mama-Beichte!

Denn in einer kurzen Pause, als sie mit ihren Fans einen Plausch hielt, richtete sie plötzlich Worte an ihre Mutter: "Mama, ich weiß, was du fühlst, und ich weiß mittlerweile, wie es ist, wenn man sich Sorgen macht", so die Schlagerkönigin. Verständlich, denn sie hat inzwischen selbst eine kleine Tochter. Mit der Geburt ihrer süßen Nala im Dezember 2021 ging ihr Traum in Erfüllung. Seitdem kann sie genau nachvollziehen, dass sich alles um diesen kleinen Menschen dreht – und darum, dass es ihm gut geht.

Das ändert sich auch nicht, wenn das Kind älter wird, sein eigenes Ding macht. Deshalb versteht Helene jetzt noch viel besser, dass Mama Maria die Angst nicht abstellen kann, wenn sie sieht, wie Helene in schwindelerregender Höhe am Trapez ihre akrobatischen Stunts vollzieht. Schließlich kam es im Juni dabei sogar zu einem schweren Unfall: Helene brach den Auftritt in Hannover mit blutender Nase ab.

Doch Helene versucht, zu beruhigen: "Ich bin niemals leichtsinnig, ich gehe niemals leichtsinnig an irgendwelche Dinge heran." Und erklärt weiter: "Wer weiß, ob ich mit 60 nicht einfach nur dasitzen möchte und einfach für euch singen möchte. Aber ich möchte jetzt eben diesen Moment nutzen und mich vollends verausgaben." Und das versteht auch ihre Mama sicherlich nur zu gut…