Helene Fischer: Erste Worte nach dem Bühnenunfall

Für einen kurzen Moment stand die Welt still. Als Helene Fischer bei ihrem Konzert in Hannover mit dem Kopf gegen ein Trapez knallte, war der Schock groß. Innerhalb von Sekunden lief ihr das Blut aus der Platzwunde im Gesicht. Die Verletzung war so schlimm, dass sie sogar ihr Konzert abbrechen musste. Nun meldet sich die Sängerin nach dem Unfall endlich bei ihren Fans...