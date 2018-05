Helene Fischer & Florian Silbereisen: Endlich! Sie haben es getan!

Ein sich liebendes Brautpaar, Ringe und der engste Familienkreis: Das alles braucht man für den schönsten Tag im Leben! Helene Fischer (33) und Florian Silbereisen (36) sind ohne Zweifel sehr glücklich. In den letzten zehn Jahren gingen sie durch dick und dünn, meisterten Höhen und Tiefen gemeinsam. Bei Auftritten wirkten sie in letzter Zeit sogar verliebter denn je! Ein Indiz, dass sich in ihrem Leben etwas maßgeblich geändert hat? Gut möglich! Denn auch eine Kollegin der beiden plauderte nun Intimes aus!

Helene Fischer: Baby-Geheimnis gelüftet!

Helene & Florian sind diskret

In einem Interview äußerte sich Sängerin Beatrice Egli (29) zu einem möglichen Jawort so: „Helenes und Florians Hochzeit wird sehr intim und persönlich!“ Ein klares Statement, das zeigt, dass das Paar auch nach ihrem großen Tag wahrscheinlich nicht mit der Meldung hausieren gehen würde. Nur ein paar Tage nach ihren Worten zeigte sich Helene in der Show "Heimlich! Die große Schlager-Überraschung" mit einem funkelnden Ring. Aufmerksamen Fans wird das nicht entgangen sein, schließlich spielte die Sängerin mehrmals damit. Eine unterbewusste Handlung oder sogar ein klares Statement? Es scheint, als hätten sie es endlich getan!