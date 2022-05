Helene Fischer: Gefährliche Nähe! Wer ist der mysteriöse Mann an ihrer Seite?

Es gibt nämlich noch einen anderen Mann im Leben der Schlager-Queen, auf den sie sich blind verlassen kann. Gemeint ist Oliver Görse, ihr Bodyguard. Der charismatische Leibwächter mit den breiten Schultern und der markanten Glatze steht schon seit Jahren in Helenes Diensten. So fing er sie auf, als sie 2018 nach einer TV-Show stürzte. Schaut man auf Fotos der Sängerin genauer hin, fällt auf: Ihr Beschützer steht fast immer ganz in ihrer Nähe und hält sich dabei diskret im Hintergrund.